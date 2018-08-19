Летчики Краснодарского училища обучаются пилотированию МиГ-31

Сразу 12 лейтенантов пришли на службу в этот авиационный полк.

На Дальнем Востоке молодые летчики обучаются мастерству пилотирования за штурвалом МиГ-31.

Это первый, ознакомительный полет лейтенанта Александра Романова . После Краснодарского училища его распределили во Владивосток . И доверили один из самых скоростных истребителей в Мире — перехватчик МиГ-31БМ.

«Тут скорости очень большие, по сравнению с тем, что я летал. Там скорости были 500, 400. Здесь вообще на этих скоростях самолет не летает. Здесь летает 700, 800, 900 километров в час. Очень быстро», — рассказал лейтенант, пилот МиГ-31 Александр Романов.

Сразу 12 лейтенантов пришли на службу в этот авиационный полк. Вместе с наставниками на земле они подробно разбирают полет, ладонями и планшетом изображая корпус истребителя. Показывают, как будут выполнять разворот, пикирование. Пока это одиночный, простой пилотаж, но впереди самое интересное.

«Отработать боевое применение на средних высотах, в стратосфере. Выполнить боевые стрельбы, и после этого, думаю, к концу года, они уже смогут нести боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей родины», — рассказал заместитель командира истребительного авиационного полка, подполковник Алескандр Обрывалин.

Под охраной этих истребителей небо на сотни километров вокруг Владивостока. Самолеты способны сбивать даже крылатые ракеты, летящие на сверхзвуковой скорости. От них не уйти и в стратосфере. МиГ-31 воевать может и на 20-километровой высоте.