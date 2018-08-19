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Эксперт рассказал о муляжах на параде военной техники в Киеве
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Эксперт рассказал о муляжах на параде военной техники в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что вооружение, которое представит на параде Украина, является либо советской техникой, либо муляжами якобы новых вооружений.
«Все то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы», — передает его слова RT.
Он добавил, что Украина не обладает необходимыми техническими компетенциями из-за развала ОПК и разрыва связей с Россией.
По его словам, касается это в том числе САУ «Богдана» и якобы новых украинских крылатых ракет, которые якобы испытывали украинские силовики.
«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана», — отметил он.
Ранее выяснилось, что ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком.
Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», которые, однако, не выдерживают никакой критики. Также Киев ловили на вранье о собственной гаубице натовского калибра, а танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» назвали «ярмаркой тщеславия».
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