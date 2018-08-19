Эксперт рассказал о муляжах на параде военной техники в Киеве

«Все то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы», — передает его слова RT.

Он добавил, что Украина не обладает необходимыми техническими компетенциями из-за развала ОПК и разрыва связей с Россией

По его словам, касается это в том числе САУ «Богдана» и якобы новых украинских крылатых ракет, которые якобы испытывали украинские силовики.

«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана», — отметил он.

Ранее выяснилось, что ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком.

Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», которые, однако, не выдерживают никакой критики. Также Киев ловили на вранье о собственной гаубице натовского калибра, а танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» назвали «ярмаркой тщеславия».