Морской отряд разминирования Северного флота приступил к поиску взрывоопасных предметов в Обской губе

В состав отряда входят морской тральщик «Владимир Гуманенко» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Сегодня морской отряд разминирования Северного флота приступил к выполнению работ по поиску, обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов в акватории Обской губы Карского моря.

В состав отряда входят морской тральщик «Владимир Гуманенко» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус». Работы по разминированию Обской губы продлятся до начала образования льда в данной акватории. Из пунктов постоянного базирования, расположенных на побережье Кольского залива, суда вышли 8 августа.

По архивным данным в районе Карского моря, ограниченном побережьем полуострова Ямал, островом Шакальского и островом Белый, в начале августа 1943 года немецкая подводная лодка U-639 установила на дне неконтактные магнитные мины типа ТМВ-2, которые могут представлять опасность и в настоящее время при проведении подводных работ и активном судоходстве. В этой связи перед личным составом отряда поставлена задача по поиску мин на фарватерах и рекомендованных путях движения судов в Обской губе.

Поиском и обнаружением взрывоопасных объектов будет заниматься экипаж тральщика «Владимир Гуманенко». При обнаружении мины, моряки передадут её координаты на мсто «Эльбрус», где находятся водолазы и специалисты по проведению подводных работ, которые с помощью подводного управляемого робота обследуют и уничтожат объект.

Участие водолазов планируется только на этапе снаряжения заряда и передачи его роботу с соблюдением всех требований безопасности. Таким образом, наиболее опасные операции будут проведены без угрозы для человеческих жизней.

Работы по разминированию Обской губы проводились специалистами Северного флота в 2011 и 2012 годах. Итогом работы морского отряда разминирования Северного флота стало открытие для судоходства кораблей всех типов и водоизмещения морской зоны площадью более 600 квадратных километров. Всего было обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных объектов.