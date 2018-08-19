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КНДР согласилась на проверки Международной организацией гражданской авиации
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КНДР согласилась на проверки Международной организацией гражданской авиации 

Газета.Ru 55 минут назад
Власти Северной Кореи заявили о готовности принять персонал Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения проверок. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
По имеющимся данным, проверки на месте являются необходимыми для подтверждения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с возможными необъявленными испытаниями ракет в стране.
Как стало известно, сотрудники организации могут быть направлены в КНДР уже в 2019 году. В последний раз ИКАО проводила проверки в Северной Корее в 2008 году, и они не были связаны с запуском ракет.
Отмечается, что целью инспекции ИКАО является убедиться в выполнении каждым членом организации правил безопасности международной авиации. КНДР входит в число 192 стран-членов ИКАО.
Ранее сообщалось, что Северная Корея отвергла «бандитские», по ее утверждению, требования США по денуклеаризации.
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