Ещё
Волгоградские военные получили на вооружение зенитный комплекс «Тунгуска-М1»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградские военные получили на вооружение зенитный комплекс «Тунгуска-М1» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Артиллерийский парк военных соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области, пополнился зенитным пушечно-ракетным комплексом (ЗПРК) «Тунгуска-М1».
Современный комплекс обнаруживает цели в радиусе 18 километров
— Вооружение комплекса включает в себя два 30-мм зенитных двуствольных автомата, с общей скорострельности пять тысяч выстрелов в минуту, — сообщили V1.ru в пресс-службе Южного военного округа. — Также «Тунгуска-М1» оснащена восемью управляемыми зенитными ракетами, способными поразить цель на расстоянии до 10 километров.
«Тунгуска» используется для противовоздушной обороны и нанесение точнечных ударов по наземным целям.
— ЗПРК рассчитан на обнаружение цели в радиусе 18 километров и разработан российскими военными конструкторами для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей, — пояснили в ЮВО. — «Тунгуска-М1» может использоваться как на марше, так и во время боевых действий. В её функции входит обнаружение, опознавание, сопровождение и последующее уничтожение разнообразных вертолётов, самолетов тактической авиации, крылатых ракет и беспилотников. Также ЗПРК может наносить удары по надводным и наземным целям.
v1.ru: последние новости
Лучшие летчики Волгоградской области пригнали на аэродром военную технику В аэропорту Волгограда высадились 200 солдат из Индии Волгоградские танкисты расстреляли ночные мишени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое двойное убийство114
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост212
В США задумались о смене тактики с Россией45
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр67
Крупное государство пригрозило покинуть ООН33
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
00:13
Киев затопило после ливня
Происшествия В мире
05:23
Трамп принял радикальное решение по Сирии
В мире Армия
00:49
В США задумались о смене тактики с Россией
В мире Статьи
01:04
Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой
Происшествия Статьи
01:38
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост
Шоу-бизнес
00:15
С Волочковой произошло неприятное происшествие
Шоу-бизнес
00:58
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр
Общество С детьми
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение