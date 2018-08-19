Волгоградские военные получили на вооружение зенитный комплекс «Тунгуска-М1»

Артиллерийский парк военных соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области , пополнился зенитным пушечно-ракетным комплексом (ЗПРК) «Тунгуска-М1».

Современный комплекс обнаруживает цели в радиусе 18 километров

— Вооружение комплекса включает в себя два 30-мм зенитных двуствольных автомата, с общей скорострельности пять тысяч выстрелов в минуту, — сообщили V1.ru в пресс-службе Южного военного округа. — Также «Тунгуска-М1» оснащена восемью управляемыми зенитными ракетами, способными поразить цель на расстоянии до 10 километров.

«Тунгуска» используется для противовоздушной обороны и нанесение точнечных ударов по наземным целям.

— ЗПРК рассчитан на обнаружение цели в радиусе 18 километров и разработан российскими военными конструкторами для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей, — пояснили в ЮВО. — «Тунгуска-М1» может использоваться как на марше, так и во время боевых действий. В её функции входит обнаружение, опознавание, сопровождение и последующее уничтожение разнообразных вертолётов, самолетов тактической авиации, крылатых ракет и беспилотников. Также ЗПРК может наносить удары по надводным и наземным целям.