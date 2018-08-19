В Литве начались международные учения подразделений спецназа

ВИЛЬНЮС , 19 августа. / ТАСС /. Международные учения подразделений по проведению специальных операций начались в воскресенье в Литве . Об этом сообщил представитель департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Витянис Милюшас.

"В ходе таких учений, которые ежегодно проводятся на протяжении нескольких последних лет, навыки и умения тренируют задействованные в спецсилах представители различных военных специальностей", — сказал он Балтийской службе новостей.

Клайпеда, Шяуляй, Алитус, Детали учений и численность привлеченного личного состава, как и национальная принадлежность участников международной тренировки, не конкретизируются. Как отметил Милюшас, учения продлятся до четверга. Они проводятся в городах Паневежис Шилуте и на прилегающих к ним территориях.

В последние несколько лет Литва регулярно организует как национальные, так и международные военные учения с переносом ряда эпизодов на гражданские территории. Армия специально построила в 2016 году на полигоне в Пабраде имитационный комплекс «Бой в городе» для боевых тренировок в условиях населенных пунктов. Он является единственным подобным объектом в странах Балтии. Там воспроизведен небольшой городок с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, школой, парком, улицей и подземными коммуникациями.