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В Литве начались международные учения подразделений спецназа
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В Литве начались международные учения подразделений спецназа 

ТАСС 31 минуту назад
ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. Международные учения подразделений по проведению специальных операций начались в воскресенье в Литве. Об этом сообщил представитель департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Витянис Милюшас.
"В ходе таких учений, которые ежегодно проводятся на протяжении нескольких последних лет, навыки и умения тренируют задействованные в спецсилах представители различных военных специальностей", — сказал он Балтийской службе новостей.
Детали учений и численность привлеченного личного состава, как и национальная принадлежность участников международной тренировки, не конкретизируются. Как отметил Милюшас, учения продлятся до четверга. Они проводятся в городах Паневежис, Клайпеда, Шяуляй, Алитус, Шилуте и на прилегающих к ним территориях.
В последние несколько лет Литва регулярно организует как национальные, так и международные военные учения с переносом ряда эпизодов на гражданские территории. Армия специально построила в 2016 году на полигоне в Пабраде имитационный комплекс «Бой в городе» для боевых тренировок в условиях населенных пунктов. Он является единственным подобным объектом в странах Балтии. Там воспроизведен небольшой городок с жилым кварталом, полицейским участком, автобусной станцией, школой, парком, улицей и подземными коммуникациями.
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