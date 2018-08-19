КНДР согласилась принять международных инспекторов ИКАО

Власти Северной Кореи согласились принять зарубежных инспекторов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые проверят безопасность международных полетов. Об этом сообщила японское информагентство Kyodo News.

Договоренность о поездке была достигнута еще в мае, когда представители ИКАО побывали в Северной Корее и провели соответствующие переговоры. Тогда международные чиновники в очередной раз подняли вопрос о том, что производимые КНДР запуски баллистических ракет угрожают безопасности полетов гражданских самолетов.

На консультациях в мае северокорейцы заявили, что подобных запусков они больше не будут проводить и согласились принять инспекторов. Ожидается, что специалисты ИКАО побывают на ракетных полигонах КНДР в начале 2019 года. В ходе поездки они проведут встречи с руководством Комитета гражданской авиации КНДР. Правда, до сих пор остается неясным, смогут ли инспекторы побывать непосредственно на ракетных полигонах или ограничатся беседами с северокорейскими чиновниками. В целом отмечено, что «в ходе визита эксперты ИКАО должны лично убедиться в том, что приняты меры для того, чтобы больше не было запусков без предупреждений».