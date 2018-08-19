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КНДР согласилась принять международных инспекторов ИКАО
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КНДР согласилась принять международных инспекторов ИКАО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Власти Северной Кореи согласились принять зарубежных инспекторов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые проверят безопасность международных полетов. Об этом сообщила японское информагентство Kyodo News.
Договоренность о поездке была достигнута еще в мае, когда представители ИКАО побывали в Северной Корее и провели соответствующие переговоры. Тогда международные чиновники в очередной раз подняли вопрос о том, что производимые КНДР запуски баллистических ракет угрожают безопасности полетов гражданских самолетов.
На консультациях в мае северокорейцы заявили, что подобных запусков они больше не будут проводить и согласились принять инспекторов. Ожидается, что специалисты ИКАО побывают на ракетных полигонах КНДР в начале 2019 года. В ходе поездки они проведут встречи с руководством Комитета гражданской авиации КНДР. Правда, до сих пор остается неясным, смогут ли инспекторы побывать непосредственно на ракетных полигонах или ограничатся беседами с северокорейскими чиновниками. В целом отмечено, что «в ходе визита эксперты ИКАО должны лично убедиться в том, что приняты меры для того, чтобы больше не было запусков без предупреждений».
Как отметили в Сеуле, в последний раз КНДР уведомила ИКАО о планируемых ракетных запусках в феврале 2016 года перед стартом ракеты-носителя со спутником. С тех пор КНДР не предупреждала о стартах, хотя провела их более десяти раз в том числе таким образом, что теоретически ракеты могли угрожать безопасности гражданских лайнеров. КНДР входит в число 192 стран-членов ИКАО и обязана предупреждать заранее о действиях, которые могут отразиться на безопасности полетов самолетов.
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