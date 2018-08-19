Ведущий «Звезды» продемонстрировал боевые возможности нового БТР «Бережливый» на форуме «Армия»

Ведущий «Звезды» показал новинки вооружения на выставке форума «Армия»

«Это новый БТР «Бережливый», какой то немыслимой высоты, изготовители говорят, из-за того, что здесь повышенная защита от мин и по всему периметру. Боевое отделение Бережок. Это следующее поколение после БТР «Бумеранг». Судя вот по этому двигателю, водоплавающая БТР. А вот здесь десантное отделение, куда изготовитель категорически отказались нас пускать. Но говорят, поверьте, это десантное отделение комфорт класса», — рассказал Подкопаев.

После выставки, которая проходит в подмосковном парке «Патриот», колонна боевой техники отправилась на следующую репетицию боевого показа для гостей Форума.

«Одна из самых мощных новинок форума — крупным планом танк Т-90М. Сейчас мы его видим в походной колонне. Третьим по списку. Какой красавец. Я до сих пор под впечатлением от Танкового биатлона. И заметил вот какое ноу-хау. Наши танкисты залетают в люки прямо спереди. Здесь пологий и низкий покат. А вот у команды соперников танк повыше, танкисты пониже, и они просто не могли сюда запрыгнуть. В итоге поднимаются в обход. В люки. Теряют несколько секунд. А несколько секунд для танка на поле боя это очень много», — рассказал Подкопаев.

На Форуме представлен также танк «Армата».

Роман Кордюков. «Он был показан в прошлом году, так же уже не совсем тот танк, который был. Те инновации, которые у нас показываются на Форуме, даже по сравнению с прошлым годом, они были отобраны и частично внедрено в наш великолепный танк «Армата». У каждой техники есть своя задача, поверьте. Не зря работали наши оружейники. Это самый защищенный БТР, который есть в мире», — рассказал врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности МО РФ

На Форуме есть и новинки, которые представлены впервые.

«Одно из более чем 30 новейших образцов вооружения и военной техники, сочетание, комплексирование, с использованием блочного принципа построения, это орудие уникальное, 57-мм», — добавил Курдюков.

Представлен и «Терминатор», который успешно выполнял задачи в Сирии

Форум «Армия» — площадка воплощения последних технических достижений по наземной технике. На Форуме собраны образцы, которые представляют последние достижения российских оружейников.

Уникальная инфраструктура парка «Патриот» создана, чтобы демонстрировать комплексный подход к любому образцу вооружения и военной техники. Экспонатов почти в два раза больше, чем в прошлом году.