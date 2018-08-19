Какие были основания у СССР, чтобы сбить южнокорейский «Боинг» в 1983 году

Тридцать пять лет назад над Сахалином был сбит южнокорейский «Боинг» с 269 пассажирами и членами экипажа на борту. Разумеется, все погибли. Несмотря на то, что западная пресса разразилась гневными выпадами в адрес СССР, необходимо признать, что у советского правительства было немало поводов для принятия столь радикального решения.

Рейс 007 Любому школьнику было понятно, что злополучный «Боинг» оказался в воздушном пространстве СССР с разведывательными целями. В то же время наличие на борту нескольких сотен пассажиров являлось отличной, хотя и поражающей своей циничностью «страховкой» от советских истребителей и систем ПВО.

Самое интересное, что аналогичная история с заблудившимся южнокорейским пассажирским самолетом уже имела место несколькими годами раньше и закончилась для пассажиров и членов экипажа вполне благополучно. Версия о том, что пилоты сбитого самолета «заблудились», отклонившись от своего маршрута более чем на 500 км, выглядит абсурдно.

Рейсовый самолет, постоянно совершающий полеты по одному и тому же маршруту, случайно допустить подобную ошибку просто не мог.

Тем более что самолет сбился с курса очень удачно в тот район Камчатки, Курил и Сахалина, где у СССР располагались важные стратегические объекты, сильно интересовавшие западные разведки.

Нет ответа и на тот вопрос, почему «Боинг» имел синхронизацию с американским разведывательным спутником, которому, очевидно, сквозь пелену облаков не очень хорошо было видно, что происходит на земле.

Сеул. При этом экипаж и пассажиры, по мнению тех людей, кто направил самолет на советскую территорию, особенно ничем не рисковали. За пять лет до данного происшествия точно также в апреле 1978 года «сбились с курса» пилоты самолета следовавшего по маршруту Париж — Анкоридж

В тот раз корейцы оказались над стратегическим районом Кольского полуострова. Поднятые в воздух истребители принудили «Боинг» к посадке. После тщательного допроса пассажиров и пилотов отпустили, но осадок остался.

По большому счету вина за то, что «Боинг» рейса 007 был сбит, во многом, лежит на пилоте самолета. Когда он вторгся в воздушное пространство СССР, на его перехват по инструкции поднялся истребитель.

Подойдя к пассажирскому самолету, он покачал крыльями, давая понять, что корейцу следует изменить маршрут, покинув территорию Советского Союза. Пилот «Боинга» не только не внял этому знаку, а наоборот стал набирать высоту, двигаясь вглубь СССР.

Тогда истребителем был произведен предупредительный огонь. Реакции корейца опять не последовало. Лишь после этого было принято решение о том, чтобы сбить странный самолет.

Тем более, что военные СССР не знали, есть на борту пассажиры или нет, а также, какую угрозу «Боинг» может нести с собой. Холодная война была в самом разгаре, а в салоне крупного самолета могло находиться все, что угодно от разведывательной аппаратуры до ядерного снаряда.

Примечательно, что как позднее выяснилось, командир экипажа «Боинга» ранее являлся личным пилотом руководителя Южной Кореи Пака Чжон Хи, имевшего тесные связи с разведывательными службами США

Странная переквалификация если только она не объясняется выполнением некоего важного задания. Разумеется, утверждать что-то конкретное спустя столько лет сложно. Можно лишь констатировать, что у СССР были все основания, чтобы сбить подозрительный самолет, что и было сделано.