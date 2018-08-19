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Украинские военные отрепетировали лозунг националистов
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Украинские военные отрепетировали лозунг националистов 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Лозунг украинских националистов «Слава Украине!» отрепетировали военнослужащие ВСУ на первой тренировке личного состава в Киеве. Они примут участие в параде по случаю Дня независимости страны.
«24 августа военнослужащие парадных расчётов будут использовать воинские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо поздравлений советского образца», — сообщает агентство УНН.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что лозунг «Слава Украине!» станет для вооружённых сил официальным приветствием.
В апреле глава государства подписал указ о праздновании 24 августа 27-й годовщины независимости страны, документ предусматривает проведение в этот день военного парада. На нём будут показаны новые образцы вооружения и техники. Однако уже в ходе репетиций не обошлось без ЧП: экипаж зенитного ракетного комплекса «Бук», и установка врезалась в здание бизнес-центра.
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