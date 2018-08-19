«Боевые способности под большим вопросом»: что представляет собой новая украинская крылатая ракета — RT

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины , накануне в Одесской области в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова прошли испытания новейшей украинской крылатой ракеты. Изделие, название которого не разглашается, якобы поразило морскую цель на расстоянии 100 км.

Турчинов подчеркнул, что ракеты этого класса — мощное высокоточное оружие, «способное уничтожать любые морские и наземные цели».

«Украинские крылатые ракеты могут обеспечить надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 км, при необходимости — даже в портах их базирования», — отметил он.

По словам Турчинова, с помощью новых ракет также могут быть уничтожены и инфраструктурные объекты, в частности «стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии» против Украины.

Испытания высоко оценил и президент Украины Пётр Порошенко

Родом из СССР

В свою очередь, опрошенные RT эксперты полагают, что Турчинов, скорее всего, говорил о противокорабельной ракете «Нептун».

Эту информацию подтвердил и источник RT в Минобороны Украины.

«Речь идёт о ракете «Нептун», которая способна поражать флот противника», — подчеркнул он.

X-35 создавалась в 1980-х годах в СССР, а в её разработке принимали участие как российские, так и украинские предприятия. Однако из-за ряда трудностей, вызванных распадом Советского Союза, в России ракета была принята на вооружение лишь в 2003 году. Существуют её самолётная и вертолётная модификации, кроме того, она входит в арсенал корабельных ракетных комплексов «Уран» и береговых ракетных комплексов «Бал».

Алексей Леонков охарактеризовал украинский «Нептун» как продукт прерванной в 1990-х годах интеграции российских и украинских предприятий.

«Некоторое количество ракет, корпусов и двигателей осталось на Украине. Не осталось лишь головок самонаведения. Созданием головки занялась частная киевская компания, однако никакой информации об успехах в этом направлении до сих пор не озвучено», — рассказал эксперт.

Советские наработки и легли в основу новой ракеты, которую сравнивают то с недоделанным вариантом российской X-35, то с модифицированной и существенно облегчённой советской ракетой X-55.

Впервые макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» — ключевого элемента противокорабельного ракетного комплекса — был показан в Киеве на выставке «Оружие и безопасность — 2015». А в январе этого года в присутствии Турчинова уже проходили испытания крылатой ракеты, в которой эксперты опознали всё тот же «Нептун».

14 августа при посещении конструкторского бюро «Луч», занимающегося разработкой крылатой ракеты и украинского комплекса РСЗО «Ольха», Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты «по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства».

Однако ещё один источник RT в Вооружённых силах Украины отметил, что военные «не ждут ничего хорошего» от нового изделия оборонной промышленности страны.

«Качество вооружения, которое нам поставляется, оставляет желать лучшего. Инновационные разработки не летают, не стреляют и регулярно ломаются. Мы с ужасом ожидаем поставки этих ракет. Пока дату нам не сообщили», — рассказал собеседник RT.

Проблемная ракета

Алексей Леонков считает, что бравурные заявления Турчинова не соответствуют реальному положению дел.

«Испытания украинской ракеты проходили на дальность до 100 км, а первая версия Х-35 летает до 120-130 км, — уточнил эксперт. — У тех же модификаций Х-35, что сейчас стоят на вооружении России, дальность полёта составляет 260 км».

Кроме того, детали испытаний, озвученные побывавшими на них украинскими экспертами, свидетельствуют о том, что проблема с головкой самонаведения до сих пор не решена.

«На ракете были установлены все ключевые системы, за исключением головки самонаведения и боевой части», — отмечает на своей странице в Facebook директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

Ещё одна проблема украинской крылатой ракеты — это то, что она вряд ли сможет поражать объекты, расположенные дальше 100 км, так как у неё не получится точно выйти в район захвата цели, подчёркивает Алексей Леонков.

«У меня есть сомнения по поводу их готовности поражать цели на расстоянии 300 км, — говорит эксперт. — Есть один важный фактор при стрельбе ракеты в загоризонтную даль, на дальность 300 км — это обеспечение целеуказания».

В России, например, крылатые ракеты наводят на цель либо авиационные комплексы ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) — самолёты А-50, либо спутниковая система МКРС «Легенда». У Украины нет ни того ни другого.

Алексей Леонков рассказал, что ранее поступали сведения о том, что на украинские крылатые ракеты поставят GPS американского производства и Пентагон якобы должен поделиться с ВСУ секретными кодами доступа к военной GPS. Однако нет никаких подтверждений того, что Киев получил эти коды.

В таких условиях украинская ракета не сможет применяться против удалённых морских целей, навести на которые её будет просто невозможно.

«Боевые способности этой ракеты под большим вопросом. У них получилась ракета, обеспечивающая примерное поражение целеуказанием по земле, когда наводчик сидит недалеко от цели и обеспечивает необходимые координаты», — отмечает Леонков.

В таком случае, подчёркивает эксперт, эта ракета становится неким подобием оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», но значительно уступает ему по боевой части.

Масса БЧ «Точки-У» — 482 кг, из них 162,5 кг составляет масса взрывчатого вещества (в осколочно-фугасной ГЧ). Общая же масса боевой части X-35 — 145 кг.

О возможных сложностях, связанных с эксплуатацией украинской новинки, говорит и источник RT в Минобороны республики.

«Насколько мне известно, у КБ «Луч» длительное время были проблемы с двигателями. Насколько эта ракета будет эффективна в реальных боевых действиях, сложно сказать. К тому же она дорогая в производстве», — подчеркнул собеседник RT.

Украинская оппозиция также довольно прохладно отзывается о «Нептуне». Источник RT в партии «Самопомощь» заявил, что с трудом представляет, как ракету «можно использовать против российского флота».

«Эти ракеты годятся только для того, чтобы торжественно их провезти на параде по центру Киева», — заключает он.

Ещё одна проблема украинского «Нептуна» — перспективы его массового производства в условиях кризисной ситуации в украинской оборонной промышленности.

«Скорее всего, до серийного производства не дойдёт, — считает Леонков. — Чтобы его запустить, нужны капитальные вложения, но у Украины таких денег нет, и я сомневаюсь, что эта ракета привлечёт внимание зарубежных инвесторов».

«Нептун» против моста

Однако остаётся ещё теоретическая возможность применения ракет «Нептун» против неподвижных объектов инфраструктуры, в частности «стратегических мостов», о которых говорил 17 августа Александр Турчинов.

«Мост, который беспокоит Турчинова, — это, конечно же, Крымский мост, хотя у него хватило здравомыслия прямо его не называть, иначе бы это имело тяжёлые политические последствия не только для самого Турчинова, но и для Украины в целом», — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. С этой точкой зрения согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Турчинов — представитель «партии войны», который поддерживает свой образ за счёт такого рода заявлений», — подчёркивает эксперт.

По его словам, подобные высказывания украинского чиновника вполне могут стать «поводом для привлечения его к уголовной ответственности как подстрекателя».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, призвавшего разбомбить Крымский мост. Сам Турчинов в июне называл мост «серьёзной угрозой для Украины».

Однако, как отмечает Алексей Леонков, крылатая ракета Турчинова вряд ли представляет опасность для инфраструктурного объекта, связывающего Крым с Керченским полуостровом.

«Для того чтобы уничтожить какое-либо капитальное сооружение, нужно обладать боевой частью соответствующей мощности и головкой самонаведения, — отмечает эксперт. — Мощности не хватает, с головкой тоже проблемы».

Кроме того, эксперт напомнил, что Крымский мост надёжно защищён системами ПВО.

«Если ракета будет маневрирующей, то её будут сбивать многоканальные комплексы, такие как ЗРК «Тор», а если она не сможет маневрировать, то её можно будет сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса, так как летит она на дозвуковой скорости», — пояснил Леонков.

Как считает Александр Асафов, руководство Украины пока не готово к агрессии, хотя и «очень бы её хотело».

Собеседник RT в украинском Минобороны предположил, что руководство страны вряд ли рискнёт применить новую ракету против России, «иначе получит мощный ответ».

Бизнес и политика

В то же время источник RT в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» связал продвижение Александром Турчиновым новой крылатой ракеты с бизнес-интересами власть имущих.

«Производство вооружения — выгодный для руководства страны бизнес. С одной стороны, он позволяет продемонстрировать населению мощь армии даже при её отсутствии, а с другой — неплохо заработать», — сказал собеседник RT.

По словам Дениса Денисова, за агрессивной риторикой Турчинова в адрес России стоят политические мотивы, а именно — приближение выборов в Верховную Раду , которые должны пройти в следующем году.

В прошлом секретарь СНБО входил в состав партии Юлии Тимошенко, но в 2014-м году перешёл во «Фронт перемен» Арсения Яценюка . Однако теперь у этой партии немного шансов пройти в новую Раду, и Турчинов находится в поиске новых покровителей, разыгрывая антироссийскую карту.

«Поэтому ему постоянно надо делать громкие заявления, чтобы быть востребованным и либо возглавить, либо войти на первых позициях в одну из групп, которая пройдёт в парламент», — подчеркнул Денисов.

По словам Александра Асафова, сейчас, в «горячий политический сезон», все украинские политики стараются заполнить собой медийное пространство.

«Сценарий дальнейшего развития событий пока непонятен, и новым проамериканским фаворитом может стать любой. Поэтому все поддерживают нужный уровень своего упоминания в СМИ доступными им способами, включая и Турчинова», — заключил политолог.

Александр Бовдунов, Алевтина Писаренко Оригинал публикации