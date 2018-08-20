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Масштабные учения военной полиции начались в пяти российских регионах
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Масштабные учения военной полиции начались в пяти российских регионах 

RT на русском 1 час назад
В Бурятии, Амурской области, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях начались масштабные учения военной полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
«На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области», — заявили в пресс-службе.
Учения будут проходить до конца недели. В ВВО сообщили, что в каждом из указанных регионов будут отработаны свои сценарии манёвров.
Ранее стало известно, что в Южном военном округе по учебной тревоге были подняты более 2,5 тысячи спецназовцев.
RT на русском: последние новости
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