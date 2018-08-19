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Подразделения связи Черноморского флота отрабатывают задачи на полигонах в Крыму
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Подразделения связи Черноморского флота отрабатывают задачи на полигонах в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После прибытия в назначенный район связисты выполнили мероприятия инженерного оборудования местности, развернули подвижные узлы связи, и осуществили маскировку своих позиций.
В соответствии с планом боевой подготовки подразделения связи Черноморского флота (ЧФ) начали отработку задач полевого выхода на полигонах в Крыму.
На полигонах Ангарский и Старый Крым более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи из состава армейского корпуса ЧФ отрабатывают задачи по развёртыванию полевой опорной сети связи флота, в целях обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями, соединениями и воинскими частями флота.
Начался полевой выход с подъёма личного состава по тревоге, выхода техники из парков, её построения в походную колонну и перемещения в район выполнения задач. На этапе передвижения военнослужащие провели учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, отработали поступающие учебные задачи по ремонту вышедшей из строя автомобильной и специальной техники на марше.
После прибытия в назначенный район связисты выполнили мероприятия инженерного оборудования местности, развернули подвижные узлы связи, и осуществили маскировку своих позиций.
Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках полевого выхода частей и подразделений связи Южного военного округа под общим руководством начальника связи военного округа.
Полевой выход продлится до середины сентября.
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