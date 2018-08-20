Морская авиация Черноморского флота поразила наземные цели условного противника в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. / ТАСС /. Самолеты морской авиации Черноморского флота провели учения на военном полигоне в Крыму , где поразили наземные цели условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Экипажи самолетов отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отрабатывают вопросы боевого применения на полигоне Опук в Крыму", — говорится в сообщении.

На первом этапе плановых учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели разведку в обозначенных районах Черного моря, в ходе которой обнаружили отряд боевых кораблей условного противника.

После этого летчики дозаправились топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. На завершающем этапе учений экипажи Су-24М и Су-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу неуправляемыми ракетами по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника.

Учебно-боевые задачи выполняли 10 экипажей из числа отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота.