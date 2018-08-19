«Диверсанты», связисты и маскировка: в Крыму стартовали учения ЧФ

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 авг — РИА Новости Крым . Подразделения связи Черноморского флота начали отработку задач полевого выхода на полигонах Ангарский и Старый Крым. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

"Более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники отрабатывают задачи по развертыванию полевой опорной сети связи флота в целях обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями, соединениями и воинскими частями флота", — рассказали в пресс-службе.

Начался полевой выход с подъема личного состава по тревоге, выхода техники из парков, ее построения в походную колонну и перемещения в район выполнения задач. При этом было проведено учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, отработаны учебные задачи по ремонту вышедшей из строя автомобильной и специальной техники на марше.

Прибыв в назначенный район, связисты выполнили мероприятия инженерного оборудования местности, развернули подвижные узлы связи и замаскировали свои позиции.

Полевой выход продлится до середины сентября.