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«Диверсанты», связисты и маскировка: в Крыму стартовали учения ЧФ
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«Диверсанты», связисты и маскировка: в Крыму стартовали учения ЧФ 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Подразделения связи Черноморского флота начали отработку задач полевого выхода на полигонах Ангарский и Старый Крым. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
"Более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники отрабатывают задачи по развертыванию полевой опорной сети связи флота в целях обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями, соединениями и воинскими частями флота", — рассказали в пресс-службе.
Начался полевой выход с подъема личного состава по тревоге, выхода техники из парков, ее построения в походную колонну и перемещения в район выполнения задач. При этом было проведено учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, отработаны учебные задачи по ремонту вышедшей из строя автомобильной и специальной техники на марше.
Прибыв в назначенный район, связисты выполнили мероприятия инженерного оборудования местности, развернули подвижные узлы связи и замаскировали свои позиции.
Полевой выход продлится до середины сентября.
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