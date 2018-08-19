От военного парада на Украине ждут хвастовства «Bentley-депутатами»

Дубинский написал в Facebook, что не понимает, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. По словам журналиста, «новая» украинская САУ «Богдана» недоработана, танки Т-64, которые хотят показать на параде, сняли с производства еще в 1987 году, а как Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» вообще существуют в единичных экземплярах.

Телеведущий поинтересовался, куда Киев направляет средства с так называемого военного сбора, который украинцы платят вот уже четыре года.

«В этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga [депутата Верховной рады Сергея] Пашинского», — написал он, пошутив, что автомобиль украинского парламентария является «самым высокотехнологичным достижением военной промышленности» страны.

Военный парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины , пройдет в Киеве 24 августа 2018 года.