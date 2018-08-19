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От военного парада на Украине ждут хвастовства «Bentley-депутатами»
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От военного парада на Украине ждут хвастовства «Bentley-депутатами» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинский телеведущий Александр Дубинский считает, что стране нечем хвастаться на предстоящем военном параде, кроме депутатов Верховной рады Украины на автомобилях Bentley.
Дубинский написал в Facebook, что не понимает, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. По словам журналиста, «новая» украинская САУ «Богдана» недоработана, танки Т-64, которые хотят показать на параде, сняли с производства еще в 1987 году, а как Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» вообще существуют в единичных экземплярах.
Телеведущий поинтересовался, куда Киев направляет средства с так называемого военного сбора, который украинцы платят вот уже четыре года.
«В этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga [депутата Верховной рады Сергея] Пашинского», — написал он, пошутив, что автомобиль украинского парламентария является «самым высокотехнологичным достижением военной промышленности» страны.
Военный парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины, пройдет в Киеве 24 августа 2018 года.
Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Так, в середине августа стало известно, что ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком. Кроме того, Киев ловили на вранье о собственной гаубице натовского калибра, а «смерть врагов Украины» — танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» — и вовсе назвали «ярмаркой тщеславия». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.
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