Всероссийские соревнования по морской робототехнике собрали во Владивостоке 22 команды

ВЛАДИВОСТОК , 19 августа. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Первый этап всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2018» стартовал в воскресенье во Владивостоке на водно-спортивной базе ЦСКА. В течение ближайшей недели 22 команды всех российских военных флотов, ФСБ МЧС , Росгвардии, Минобороны , разработчиков и производителей подводных аппаратов будут меряться силами в управлении морскими беспилотниками в Амурском заливе, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Аквароботех-2018" это первый подобный общероссийский конкурс, организованный Фондом перспективных исследований (ФПИ). Самые интересные разработки будут рекомендованы Министерству обороны РФ, рассказал журналистам заместитель командующего Тихоокеанского флота (ТОФ) по вооружению и главный судья соревнований Игорь Королев

Открытие соревнований

Торжественное открытие «Аквароботеха-2018» началось в 10:00 (03:00 мск) под звуки оркестра Тихоокеанского флота. После по-военному коротких приветственных речей, началась жеребьевка участников, определяющая порядок их выступления.

Участие в первом этапе «Аквароботеха-2018» по направлению телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов принимают 11 команд силовых ведомств и пять команд от разработчиков и производителей. В классе автономных необитаемых подводных аппаратов соревнуются три команды (разработчиков и Тихоокеанского флота). Еще три команды померяются силами с использованием безэкипажных катеров.

"На соревнования представлены два кластера: военные команды, которые работают уже на серийных аппаратах, принятых на вооружение; и разработчики, которые привезли новые аппараты, которые в ходе соревнований будут тестироваться, проверяться и оцениваться. Сегодня подводные аппараты уже умеют осматривать различные подводные объекты, производить мониторинг морского дна, могут проникать даже под грунт", — пояснил Королев.

По его словам, для каждого вида аппаратов предусмотрено свое задание. Для безэкипажных катеров это безошибочное прохождение сложной дистанции, умение выйти в заданную точку. У телеуправляемых аппаратов есть оборудованная донная позиция, на которой они будут открывать клапаны, складывать предметы в определенное место, и выполнять другие специфические работы. Для автономных аппаратов создана очень сложная подводная позиция с различными препятствиями, через которые им придется пройти.

У флота свои пожелания

"Аквароботех-2018" это не только состязание команд в управлении роботами, но и своеобразная презентация для конструкторских бюро и других научных учреждений, которые привезли сюда свои последние разработки. Именно к ним будет внимательно присматриваться военное руководство.

"Первая из перспективных задач, решения которых мы ждем от новых аппаратов, это сконцентрировать внутри него современные датчики и приборный состав, который позволил бы расширить спектр их возможностей. У нас активно развивается направление звуковидения, и нам бы было интересно, чтобы [на аппарате] звуковизор стоял. Также, нам очень интересно поставить на аппараты многолучевые эхолоты, тогда мы бы получили уникальную возможность картографирования морского дна, не гоняя большие корабли, а запуская маленький аппарат", — отметил заместитель командующего ТОФ.

Те разработки, которые покажутся военным наиболее интересными, по словам Королева, будут рекомендованы Министерству обороны и другим силовым ведомствам для принятия на вооружение.

Роботы и их команды

Санкт-Петербургский государственный морской университет прислал на «Роботех-2018» команду управления оборонных исследований и разработок с аппаратом «Глайдер», или как его называют сами конструкторы — «Морская тень». Как сообщил заместитель начальника управления Алексей Блинков, этот робот создан по собственной инициативе университета, и его пока никто не заказывал.

"Его особенность и новизна в том, что у него нет привычного двигателя, как у других подводных аппаратов. Он работает по принципу планера: как планер летает в воздухе, так и наш «Глайдер» планирует в водной среде. То есть у него изменяется плавучесть, и он начинает тонуть, но за счет крыльевой системы тонет он не просто вниз, как топор, а движется немного вперед. Когда он достигает определенной глубины, камера изменения плавучести, как рыбий пузырь, изменяется, и он начинает всплывать, то тоже под углом", — пояснил Блинков.

Двигатель обычно требует очень много энергии, а «Глайдер» экономит ее для полезной работы, и может автономно находиться в море до полугода, уверяют разработчики. Аппарат может собирать гидрофизическую (температуру, давление, распространение звуков) или любую другую информацию, в зависимости от того, какой датчик на него поставить.

А вот команда восточного округа Национальной гвардии РФ свой Seamor — 300Т использует уже шесть лет, хотя в подобных соревнованиях участвовать будет в первый раз. Для них «Аквароботех-2018» — это не демонстрация технических возможностей робота, а повод набраться опыта и попробовать выполнять непривычное для себя задание.

"Выполнение повседневных задач это одно, а соревнования — это совсем другое. Для нашей команды это некоторый вызов, задачи с которыми мы не работаем обычно, и поэтому есть интерес проверить себя и обменяться опытом с коллегами. И главное — тут надо выполнять задачи на время, и это тоже вызов, это добавляет спортивного азарта", — отметил старший офицер морской службы восточного округа войск Национальной гвардии РФ Юрий Василевский.

Роботы Seamor, подчеркнул он, в подразделениях Росгвардии давно помогают в обеспечении водолазных спусков, облегчая работу людей. Они проводят предварительную разведку, а потом дают руководителю работ картинку того, что происходит внизу и какая помощь нужна водолазу.

Тренировки и соревнования

Первый день турнира подводных роботов полностью посвящен тренировочным спускам. Командам надо привыкнуть к местной акватории, посмотреть как будет вести себя робот в условиях Амурского залива и еще раз перепроверить всю техническую составляющую.

В понедельник, 20 августа, начнутся испытания для автономных аппаратов.

Первый этап «Аквароботеха» завершится 26 августа, а уже в сентябре начнется второй этап, в котором примут участие студенческие команды. Финал второго этапа и награждение победителей состоится в сентябре 2018 года в бассейне на территории кампуса ДВФУ на острове Русском.