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Во Владивостоке открылись первые всероссийские соревнования по морской робототехнике
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Во Владивостоке открылись первые всероссийские соревнования по морской робототехнике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К участию в соревнованиях привлечены 18 команд, которые представляют все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, МЧС, ФСБ, специалистов-разработчиков и производителей комплексов.
Сегодня во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА состоялось торжественное открытие первого этапа всероссийских соревнований по морской робототехнике, которые проводятся в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» в Восточном военном округе. К участию в соревнованиях привлечены 18 команд, которые представляют все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, МЧС, ФСБ, специалистов-разработчиков и производителей комплексов.
Выступая перед участниками и гостями церемонии открытия, главный судья соревнований заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв подчеркнул, что Военно-Морской Флот всегда был одним из главных двигателей прогресса и до сих пор сохраняет ведущие позиции в разработке и использовании перспективных подводных аппаратов и роботизированной техники. По его словам, соревнования должны помочь объективно оценить возможности новых аппаратов, подтвердить уровень квалификации работающих с ними специалистов, способствовать обмену практическим опытом между участниками и продвижению современных образцов техники.
В соревнованиях будут задействованы безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные подводные аппараты (как винтовые, так и глайдеры-аппараты, приводимые в движение за счёт изменения плавучести). В зависимости от класса им предстоит преодолеть два или три этапа, которые включают в себя прохождение дистанции, показ возможностей по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных технических работ и сложную подводную полосу препятствий.
Сегодня же прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники.
Итоги соревнований будут подведены 26 августа.
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