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Во Владивостоке начались соревнования морских роботов
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Во Владивостоке начались соревнования морских роботов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Всероссийские соревнования по морской робототехнике начались 19 августа в столице Приморского края. В них принимает участие 18 команд из всех флотов России, а также Росгвардии, МЧС, ФСБ, и компаний по разработке и производству робототехники. Соревнования организованы под эгидой Минобороны и проходят в рамках военно-технического форума «Армия-2018».
«Военно-Морской Флот всегда был одним из главных двигателей прогресса и до сих пор сохраняет ведущие позиции в разработке и использовании перспективных подводных аппаратов и роботизированной техники. Соревнования должны помочь объективно оценить возможности новых аппаратов, подтвердить уровень квалификации работающих с ними специалистов, способствовать обмену практическим опытом между участниками и продвижению современных образцов техники», — приводит слова главного судьи соревнований заместителя командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирала Игоря Королёва «ТК Звезда».
В числе морских роботов дистанционно управляемые и полностью автономные подводные и надводные аппараты. Соревноваться команды будут неделю, итоги состязаний будут подведены 26 августа.
Ранее «СП» писала о том что в России со следующего года начнут готовить военных специалистов по робототехнике.
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