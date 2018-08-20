Во Владивостоке начались соревнования морских роботов

Всероссийские соревнования по морской робототехнике начались 19 августа в столице Приморского края . В них принимает участие 18 команд из всех флотов России , а также Росгвардии, МЧС ФСБ , и компаний по разработке и производству робототехники. Соревнования организованы под эгидой Минобороны и проходят в рамках военно-технического форума «Армия-2018».

«Военно-Морской Флот всегда был одним из главных двигателей прогресса и до сих пор сохраняет ведущие позиции в разработке и использовании перспективных подводных аппаратов и роботизированной техники. Соревнования должны помочь объективно оценить возможности новых аппаратов, подтвердить уровень квалификации работающих с ними специалистов, способствовать обмену практическим опытом между участниками и продвижению современных образцов техники», — приводит слова главного судьи соревнований заместителя командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирала Игоря Королёва «ТК Звезда».

В числе морских роботов дистанционно управляемые и полностью автономные подводные и надводные аппараты. Соревноваться команды будут неделю, итоги состязаний будут подведены 26 августа.

Ранее «СП» писала о том что в России со следующего года начнут готовить военных специалистов по робототехнике.