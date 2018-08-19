Вместо украинских военных «новинок» на парад предложили отправить депутатский Bentley

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский на своей странице в Facebook раскритиковал «новые» образцы военной техники украинской армии, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Украины

"Посмотрел фото с репетиции парада. Чем мы собираемся хвастаться?", — написал Дубинский на своей странице.

Телеведущий перечислил вооружение, которое вызвало у него удивление. Это самоходные гаубицы «Богдана» и танки Т-64, снятые с производства еще в 1987 году. Дубинский высмеивает и современное вооружение, точнее, его количество: танки Т-84 «Оплот» и «Ятаган» существуют в украинской армии в единственном экземпляре.

"Куда ушли деньги, которые мы четыре с половиной года платим в качестве военного сбора?", — задается он вопросом и советует включить в число техники, участвующей в параде, автомобиль Bentley Bentayga, принадлежащий бывшему главе администрации президента , депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому . «Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», — считает Дубинский.

Пашинский стал одним из первых на Украине покупателей внедорожника «Bentley Bentayga» стоимостью 500 тысяч долларов. Первый внедорожник, выпущенный компанией Bentley, оснащен 608-сильным мотором, разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, максимальная скорость — 301 км/ч.

Военный парад по случаю 26-летия независимости Украины, пройдет в Киеве 24 августа. Из-за устаревшего вооружения, оставшегося с советских времен, которое собираются демонстрировать украинские власти, мероприятие не раз подвергалось жесткой критике.