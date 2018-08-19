Ещё
Украинский журналист высмеял «новинки» военной техники на параде в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский журналист высмеял «новинки» военной техники на параде в Киеве 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал в Facebook «новые» образцы военной техники армии страны, которые планируют представить на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве.
«Не совсем понимаю, чем мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Единственным существующим Т-84 («Оплот»)?» — написал он.
По его мнению, «на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga» депутата Верховной рады Сергея Пашинского. Он иронично отметил, что автомобиль парламентария является «самым высокотехнологичным достижением военной промышленности Украины».
Ранее военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что самоходная гаубица «Богдана», анонсированная Украиной как «не имеющее аналогов в России оружие», оказалась нестреляющим образцом.
По словам специалиста, руководство страны «выкатило по сути тестовый образец» под видом готового оружия. Жирохов считает этот случай показательным для современного состояния украинского ОПК.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак также пообещал, что Россия «захлебнется собственной кровью», если вздумает пойти на его страну войной.
По словам замминистра, Киев «много чего изменил» в армии, оснащении и оружии, а ситуация в ВСУ «несравнима» с 2014 годом.
Парламентская газета: последние новости
Филиппины интересуются покупкой российских боевых кораблей Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море С днём рождения, тельняшка!
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое двойное убийство60
Трамп принял радикальное решение по Сирии137
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр
Крупное государство пригрозило покинуть ООН24
Всем труба: Путин и Меркель давят на газ618
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
05:23
Трамп принял радикальное решение по Сирии
В мире Армия
00:15
С Волочковой произошло неприятное происшествие
Шоу-бизнес
00:58
В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр
Общество С детьми
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:43
В Москве произошло жестокое двойное убийство
Криминал Происшествия
05:23
Появилось видео свадебного танца Путина
Общество
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение