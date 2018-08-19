Украинский журналист высмеял «новинки» военной техники на параде в Киеве

Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал в Facebook «новые» образцы военной техники армии страны, которые планируют представить на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве.

«Не совсем понимаю, чем мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Единственным существующим Т-84 («Оплот»)?» — написал он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что самоходная гаубица «Богдана», анонсированная Украиной как «не имеющее аналогов в России оружие», оказалась нестреляющим образцом.

По словам специалиста, руководство страны «выкатило по сути тестовый образец» под видом готового оружия. Жирохов считает этот случай показательным для современного состояния украинского ОПК.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак также пообещал, что Россия «захлебнется собственной кровью», если вздумает пойти на его страну войной.

По словам замминистра, Киев «много чего изменил» в армии, оснащении и оружии, а ситуация в ВСУ «несравнима» с 2014 годом.