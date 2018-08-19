Во Владивостоке стартовал чемпионат России по морской робототехнике

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Томска, Иркутска, Волгограда, Туапсе, «АКВАРОБОТЕХ-2018» проходит на водной станции ТОФ, в акватории Амурского залива. В чемпионате принимают участие команды всех флотов — Тихоокеанского, Балтийского. Северного, Черноморского, Каспийской флотилии, представители Минобороны ФСБ , Росгвардии, МЧС , а также производители и разработчики из Владивостока Таганрога и других городов.

— Мы впервые в России проводим такой чемпионат в этом сегменте робототехники, а это направление чрезвычайно важно для дальнейшего высокотехнологичного развития страны в целом и для военно-морского флота, других силовых ведомств. Покажите все свое мастерство! Желаю всем успехов и объявляю соревнования открытыми, — сказал, приветствуя участников, главный судья первого этапа, заместитель командующего ТОФ по вооружению, контр-адмирал Игорь Королев

В программе испытаний морских роботов — движение по определенному маршруту, поиск гидроакустических маяков, обследование затонувших объектов и перемещение грузов, передача информации на берег. В каждом классе техники запланировано время для демонстрации дополнительных возможностей подводного робота, а также поиск донных и якорных мин, обследование и подъем на поверхность затонувших предметов, инспекция подводной части корабля.

— Мы постарались создать для участников чемпионата те условия, в которых эти аппараты и планируется использовать. Важно также, что на единой площадке собрались разработчики, заказчики и эксплуатанты робототехнических комплексов, у них есть возможность обменяться мнениями, совместно найти решения, которые помогут качественно выстроить систему создания и использования таких комплексов, — подчеркнул консультант Фонда перспективных исследований Сергей Москаев.

Сегодня на чемпионате — взвешивание аппаратов и тренировочные погружения, а собственно соревнования — с утра в понедельник.

— Чемпионат проводится по указанию Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина . Мы хотим, чтобы наши вооруженные силы были высокотехнологичными, обладали новейшими средствами обнаружения, да что там говорить, и поражения, в случае необходимости. Аппараты сегодня умеют многое — осматривать подводные объекты, проводить мониторинг морского дня, даже проникать под грунт на морском дне, но есть уже и новые разработки, приборы и схемы применения, и мы все это хотим посмотреть. Это наш первый, «обкаточный» чемпионат. Посмотрим, как он пройдет, а потом, возможно, замахнемся на большее — на международный турнир по типу «танкового биатлона», — сказал в беседе с корреспондентом «РГ» контр-адмирал Игорь Королев.

Во втором этапе соревнований, со 2 по 5 сентября, примут участие 30 команд российских вузов. Соревнования продут в бассейне ДВФУ на острове Русском. Команды представят телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.