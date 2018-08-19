День Воздушного Флота России

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В 2018 году День Воздушного Флота России приходится на 19 августа.

Практическое развитие авиации пришлось на начало XX века, тогда же интерес к ней охватил и Россию. В 1908 году был основан Всероссийский аэроклуб. В 1910 году состоялись первые полеты отечественных самолетов конструкции Александра Кудашева, Игоря Сикорского , Якова Гаккеля. В 1912-1913 годах под руководством Сикорского были построены первые в мире многомоторные самолеты «Русский витязь» и " Илья Муромец ". С 1909 года в ряде высших учебных заведений ввели лекции по авиации. В 1910 году началась подготовка российских военных летчиков во Франции, а также в отечественных летных школах. В 1909-1911 годах в России производство самолетов начали осваивать заводы «Дукс» ( Москва ), «Первое Российское товарищество воздухоплавания С. С. Щетинин и Ко» и Русско-Балтийский вагонный завод ( Санкт-Петербург ).

Существенный толчок развитию авиации дала Первая мировая война. Первоначально авиация использовалась для разведки и связи, а затем для нанесения ударов и борьбы с воздушным противником.

Зарождение и становление советской авиации происходило уже во время Гражданской войны и интервенции. 1 декабря 1918 года был организован Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) — научный центр, призванный обеспечить развитие авиационной науки и техники, а в 1920 году — первое в стране высшее авиационное учебное заведение — Институт инженеров Красного Воздушного Флота (впоследствии Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н. Е. Жуковского, с 2012 года ее правопреемником стал Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»).

В эти годы военная авиация страны пополнилась самолетами отечественной разработки, что позволило исключить из ее парка иностранные воздушные суда. Разработанный Поликарповым многоцелевой самолет У-2 (По-2) сыграл важную роль в укреплении военно-воздушных сил и развитии гражданской авиации Советского Союза. В 1927 году на спортивном самолете, разработанном авиаконструктором Александром Яковлевым , были достигнуты в СССР первые (неофициальные) мировые рекорды.

В 1930-е годы в стране активно расширялась сеть аэроклубов, организовывались новые учебные заведения, конструкторские бюро и научно-исследовательские организации авиационного профиля, вводились в строй новые самолетостроительные и авиамоторные заводы, строились экспериментальные и опытные летательные аппараты. В 1930 году в СССР был построен первый экспериментальный вертолет. Парк пассажирских самолетов постоянно пополнялся новыми машинами, началось крупносерийное производство боевых самолетов, гидросамолетов. Состоялись первая арктическая воздушная экспедиция, выдающиеся перелеты экипажей Валерия Чкалова Михаила Громова , Валентины Гризодубовой, рекордные полеты Владимира Коккинаки, Андрея Юмашева и других авиаторов.

До начала Великой Отечественной войны (1941-1945) советская военная авиация выдержала испытания в боях у озера Хасан и на Карельском перешейке, а также у реки Халхин-Гол. Советские летчики отважно сражались в небе Испании Китая . В период Великой Отечественной войны авиационная промышленность страны выпустила свыше 125 600 самолетов, летчиками произвели более трех миллионов боевых самолето-вылетов, в ходе которых уничтожили 57 тысяч вражеских самолетов.

После войны быстрыми темпами стала развиваться реактивная военная авиация, скоростной воздушный транспорт, происходило освоение и расширение практического использования вертолетов. С начала 1950-х годов реактивные самолеты стали использовать и в гражданской авиации, широко развивалось вертолетостроение, в Военно-воздушных силах появились сверхзвуковые самолеты. Продолжала расширяться сеть союзных и местных линий, сооружались новые аэровокзалы и взлетно-посадочные полосы.

В дальнейшем практически во всех классах летательных аппаратов создавались усовершенствованные образцы нового поколения.

В настоящее время авиация способна решать широкий круг транспортных, хозяйственных и военных задач. В жизни России с ее огромной территорией значение воздушного транспорта огромно. Он обеспечивает мобильность людей, решает важнейшие социальные задачи по снабжению жителей труднодоступных районов продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости, содействует развитию деловой активности, обеспечивает межрегиональные связи.

День Воздушного Флота объединяет всех, кто связал свою судьбу с небом — гражданских и военных летчиков, наземный персонал, создателей крылатых машин и ветеранов авиации.

Ранее, с 1933 года, этот праздник отмечался, как День Воздушного Флота СССР. Он был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР от 28 апреля 1933 года «О праздновании дня воздушного флота Союза ССР» в честь выдающихся достижений ученых, авиаконструкторов, летного и технического состава Военно-воздушных сил в деле укрепления обороноспособности Советского государства. Проводить его предписывалось ежегодно 18 августа.

Официально перенос даты празднования Дня Воздушного Флота СССР на третье воскресенье августа был узаконен указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

По мере роста значения составляющих Воздушного флота СССР появились День Гражданской авиации СССР (9 февраля, с 2013 года День работника гражданской авиации), День авиации ВМФ (17 июля) и др.

После распада СССР, в Российской Федерации в 1992 году День Воздушного Флота официально вообще не праздновался. Отмечать его стали только со следующего года.

В 1997 году, отвечая на просьбы военных авиаторов, президент РФ установил своим указом День Военно-воздушных сил, отмечаемый 12 августа, (в соответствии с указом президента от 31 марта 2006 года, он является памятным днем). Праздничные мероприятия в честь него проводятся в День Воздушного Флота России.

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