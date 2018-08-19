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Специалисты ЗВО и Экспедиционного центра Минобороны РФ завершают подъём деталей самолета авиаполка «Нормандия-Неман» в Смоленской области
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Специалисты ЗВО и Экспедиционного центра Минобороны РФ завершают подъём деталей самолета авиаполка «Нормандия-Неман» в Смоленской области 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Останки французского пилота на данный момент не найдены и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.
Специалисты Западного военного округа, Экспедиционного центра Минобороны России и представители Франции приступили к завершающей части подъёма самолёта авиационного полка «Нормандия-Неман» в Смоленской области.
Военные инженеры ЗВО совместно с водолазами и членами поисковой команды подготовили прилегающую территорию, пробили свыше тысячи метров грунтовой дороги по болотистой местности для проезда рабочих команд и водолазов, завершили наземную и подводную рекогносцировки для определения точного места падения самолёта, а также способа подъёма основной его части — двигателя.
«В ближайшее время будет завершена опись фрагментов фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов самолёта, будет дано заключение о точной модели, что позволит со 100% вероятности сказать: когда был сбит самолёт, кто его пилотировал в последнем воздушном бою. В период 1943-44 годов авиаполк стал получать на замену истребителям Як-1 новую модель советских самолетов Як-9», — заявил начальник международной экспедиции Анатолий Калемберг.
Работа по размытию крупных объектов самолёта завершены. На месте крушения истребителя водолазы с 6 метровой глубины начали поднятие мелких металлических элементов самолёта.
Останки пилота на данный момент не найдены и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.
Всего к поисковым работам и обеспечению полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники. Работы планируется завершить до конца августа.
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