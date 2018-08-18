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МиГ‐41. Новейший истребитель‐перехватчик готовят к авиашоу в Луховицах
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МиГ‐41. Новейший истребитель‐перехватчик готовят к авиашоу в Луховицах 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковных Луховицах готовят к авиационному шоу новый самолет МиГ-41.
За фюзеляжем знакомого облика спрятаны уникальные технологии. Новый истребитель должен сменить на боевом посту МиГ-31Э, который был принят на вооружение еще 1981. Уникальный самолет сможет выполнять задачи даже в космосе.
«Проект для „МиГ“ — он давнишний. Мы основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой УАКа мы ведем интенсивно эти работы. Поэтому в скором времени общественности покажем наш результат», — заявил Илья Тарасенко, руководитель авиастроительной корпорации «МиГ».
Сами работы ведутся по инициативе конструкторов. При условии появления заказа от Министерства обороны, авиастроители готовы начать полноценную разработку и поставку боевой техники уже к 2020 году.
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