МиГ‐41. Новейший истребитель‐перехватчик готовят к авиашоу в Луховицах

В подмосковных Луховицах готовят к авиационному шоу новый самолет МиГ-41.

За фюзеляжем знакомого облика спрятаны уникальные технологии. Новый истребитель должен сменить на боевом посту МиГ-31Э, который был принят на вооружение еще 1981. Уникальный самолет сможет выполнять задачи даже в космосе.

«Проект для „МиГ“ — он давнишний. Мы основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой УАКа мы ведем интенсивно эти работы. Поэтому в скором времени общественности покажем наш результат», — заявил Илья Тарасенко , руководитель авиастроительной корпорации «МиГ».