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Зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра в Киеве
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Зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра в Киеве 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», принимавший участие в параде ко Дню независимости в Киеве, врезался в здание бизнес-центра. Об этом сообщает «Общественное ТВ» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что инцидент произошел у здания БЦ Astarte по улице Ярославская. По словам очевидцев, водитель военной машины сдавал назад и въехал в одну из колонн с фасадной стороны здания. При ударе были повреждены облицовочные плиты. У самой техники значительные видимые повреждения не зафиксированы.
ЗРК «Бук» предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. В состав находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины комплексов «Бук-М1» входят командный пункт 9С470М1, станция обнаружения и целеуказания 9С18М1 «Купол», самоходная огневая установка (СОУ) 9А310М1 и пуско-заряжающая установка 9А39М1.
Предполагается, что в военном параде ко Дню независимости, репетиция которого прошла ранее 18 августа в Киеве, примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих. Сообщается, что мероприятие посетит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
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