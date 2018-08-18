Китайские летчики из пилотажной группы «Первое августа» прилетели в Подмосковье 

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Летчики китайской пилотажной группы «Первое августа» прибыли в подмосковную Кубинку для участия в военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Летчики авиагруппы завершили перебазирование с аэродрома дислокации на подмосковный аэродром Кубинка. К месту временного базирования прибыли семь истребителей J-10 и транспортные самолеты с инженерно-техническим составом и имуществом", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В рамках форума китайские летчики дважды выступят со своей воздушной программой, уточнили в Минобороны.