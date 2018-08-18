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Фото: истребитель F-35A ведет огонь из встроенной пушки и поражает наземные цели
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Фото: истребитель F-35A ведет огонь из встроенной пушки и поражает наземные цели 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Летчики 388-го истребительного крыла ВВС США впервые использовали встроенную 25-миллиметровую пушку GAU-22/A Equalizer истребителя F-35A для поражения наземных целей. Издание The Aviationist представило эффектные кадры этого по-своему знаменательного события.
Пушечная установка истребителя F-35A создана с учетом требований малозаметности и представляет собой настоящее произведение искусства. Комплекс разработала компания General Dynamics специально для F-35. У пушки — четыре ствола, боезапас составляет 180 снарядов.
Самолеты F-35B и F-35C встроенного пушечного вооружения не имеют, однако могут использовать подвесной контейнер, представляющий собой версию GAU-22/A Equalizer с боекомплектом в 220 снарядов. Он крепится под фюзеляжем.
F-35A. Огонь из пушки / ©theaviationist
Предполагается, что современные ракеты класса «воздух — воздух» в значительной мере нивелируют роль пушечного вооружения в воздушном бою.
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