Фото: истребитель F-35A ведет огонь из встроенной пушки и поражает наземные цели

Летчики 388-го истребительного крыла ВВС США впервые использовали встроенную 25-миллиметровую пушку GAU-22/A Equalizer истребителя F-35A для поражения наземных целей. Издание The Aviationist представило эффектные кадры этого по-своему знаменательного события.

Пушечная установка истребителя F-35A создана с учетом требований малозаметности и представляет собой настоящее произведение искусства. Комплекс разработала компания General Dynamics специально для F-35. У пушки — четыре ствола, боезапас составляет 180 снарядов.

Самолеты F-35B и F-35C встроенного пушечного вооружения не имеют, однако могут использовать подвесной контейнер, представляющий собой версию GAU-22/A Equalizer с боекомплектом в 220 снарядов. Он крепится под фюзеляжем.

F-35A. Огонь из пушки / ©theaviationist

Предполагается, что современные ракеты класса «воздух — воздух» в значительной мере нивелируют роль пушечного вооружения в воздушном бою.