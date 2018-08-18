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Минобороны улучшит поле для подготовки военных Южной Осетии
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Минобороны улучшит поле для подготовки военных Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik. На полигоне министерства обороны Южной Осетии проводится активная работа по модернизации тактического учебного поля, сообщает пресс-служба ведомства.
"На данном этапе совершенствуются участок инженерных заграждений, мишенное поле, и единая полоса препятствий. Работа ведется силами военнослужащих учебного центра министерства обороны РЮО", — говорится в сообщении.
На учебном поле проводятся тактические и тактико-строевые занятия как с подразделениями, так и для одиночной подготовки бойцов, отрабатываются действия личного состава в различных видах боя.
Строительство военного полигона Министерства обороны завершилось в 2017 году. При этом, совершенствование отдельных полей для подготовки по разным направлениям ведется на регулярной основе.
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