Минобороны улучшит поле для подготовки военных Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik . На полигоне министерства обороны Южной Осетии проводится активная работа по модернизации тактического учебного поля, сообщает пресс-служба ведомства.

"На данном этапе совершенствуются участок инженерных заграждений, мишенное поле, и единая полоса препятствий. Работа ведется силами военнослужащих учебного центра министерства обороны РЮО", — говорится в сообщении.

На учебном поле проводятся тактические и тактико-строевые занятия как с подразделениями, так и для одиночной подготовки бойцов, отрабатываются действия личного состава в различных видах боя.