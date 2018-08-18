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В Смоленской области поднимают из болота самолет полка «Нормандия-Неман»
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В Смоленской области поднимают из болота самолет полка «Нормандия-Неман» 

РИА Новости 1 час назад
ДЕРЕВНЯ БЫВАЛКИ (Смоленская область), 18 авг — РИА Новости. Водолазы Минобороны РФ под Смоленском поднимают из болота мелкие части самолёта полка «Нормандия-Неман», находящиеся на шестиметровой глубине, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В Минобороны добавили, что специалисты ЗВО, экспедиционного центра Минобороны РФ и представители Франции приступили к завершающей части подъёма самолёта авиационного полка «Нормандия-Неман» в Смоленской области. Работы планируется завершить до конца августа.
"Работы по размытию крупных объектов самолёта завершены. На месте крушения истребителя водолазы с шестиметровой глубины начали поднятие мелких металлических элементов самолёта", — говорится в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, военные инженеры ЗВО вместе с водолазами и членами поисковой команды подготовили прилегающую территорию, пробили свыше тысячи метров грунтовой дороги по болотистой местности для проезда рабочих команд и водолазов, завершили наземную и подводную рекогносцировки для определения точного места падения самолёта, а также способа подъёма основной его части — двигателя.
"В ближайшее время будет завершена опись фрагментов фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов самолёта, будет дано заключение о точной модели, что позволит со 100% вероятностью сказать: когда был сбит самолёт, кто его пилотировал в последнем воздушном бою. В период 1943-44 годов авиаполк стал получать на замену истребителям Як-1 новую модель советских самолетов Як-9", — цитирует пресс-служба начальника международной экспедиции Анатолия Калемберга.
Отмечается, что останки пилота пока не найдены и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.
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