Новый зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» впервые покажут широкой публике на «Армии-2018»

ПАРК «ПАТРИОТ» / Московская область /, 18 августа. / ТАСС /. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» выставлен в статичной экспозиции подмосковного парка «Патриот» в рамках подготовки к форуму «Армия-2018», передает корреспондент ТАСС. В этой модификации применена новая ракета, а их количество увеличено с четырех до шести на одной машине.

Военно-технический форум «Армия-2018» под эгидой Минобороны РФ начнет свою работу 21 августа.

По данным открытых источников, ракета 9М317М, которой вооружен «Бук-М3», на испытаниях уверенно поражала не только цели типа «самолет» и «вертолет», но и крылатых, тактических баллистических и противокорабельных ракет на сверхмалых высотах до 5 м. Количество в «Бук-М3» одновременно обстреливаемых целей увеличено до 36, а дальность поражения — до 70 км. Впервые на семействе комплекса стал возможен всеракурсный пуск ракет за счет их вертикального старта.