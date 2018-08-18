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Новый зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» впервые покажут широкой публике на «Армии-2018»
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Новый зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» впервые покажут широкой публике на «Армии-2018» 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» выставлен в статичной экспозиции подмосковного парка «Патриот» в рамках подготовки к форуму «Армия-2018», передает корреспондент ТАСС. В этой модификации применена новая ракета, а их количество увеличено с четырех до шести на одной машине.
Военно-технический форум «Армия-2018» под эгидой Минобороны РФ начнет свою работу 21 августа.
По данным открытых источников, ракета 9М317М, которой вооружен «Бук-М3», на испытаниях уверенно поражала не только цели типа «самолет» и «вертолет», но и крылатых, тактических баллистических и противокорабельных ракет на сверхмалых высотах до 5 м. Количество в «Бук-М3» одновременно обстреливаемых целей увеличено до 36, а дальность поражения — до 70 км. Впервые на семействе комплекса стал возможен всеракурсный пуск ракет за счет их вертикального старта.
"Бук-М3" поступает на вооружение российской армии. В частности, как сообщали ранее в пресс-службе Минобороны РФ, новые комплексы поступают на вооружение Южного военного округа. "Рособоронэкспорт" начал продвижение нового комплекса на экспорт.
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