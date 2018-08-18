NI включил российский крейсер в список лучших боевых кораблей мира

МОСКВА , 18 авг — РИА Новости . Журнал National Interest включил ракетные крейсера проекта 144 «Орлан» в список самых мощных боевых надводных кораблей мира.

В рамках проекта «Орлан» в период с 1973 по 1989 годы на Балтийском заводе были построены четыре крейсера — «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Из них в строю находится лишь «Петр Великий», являющийся флагманом Северного флота. «Адмирал Нахимов» проходит процесс модернизации. Корабли проекта оснащены 20 пусковыми установками с крылатыми противокорабельными ракетами П-700 «Гранит» с ядерным зарядом.

"Быстрые и мощные, корабли проекта «Орлан» сделаны для того, чтобы уничтожать американские атомные авианосцы, которые могут угрожать российским подлодкам и территории страны", — отмечает обозреватель издания Кайл Мизоками

От США в перечень вошли ракетные крейсеры ВМС США типа «Тикондерога» и эскадренные миноносцы типа «Арли Берк». Они выделяются наличием многофункциональной боевой информационно-управляющей системы «Иджис» (Aegis) с управляемыми ракетами SM-3.

"Корабли класса «Тикондерога» обладают одним из самых больших в мире арсеналов ракет — они могут нести до 122 ракет разных типов — SM-2, SM-6 и SM-3, RIM-17 «Си Спэрроу» (Sea Sparrow), «Томагавки» и противоподлодочные ракеты ASROC", — говорится в статье.

Самыми мощными японскими кораблями эксперт называет линкоры типа «Конго». По словам Мизоками, они почти являются копией американских боевых судов типа «Арли Берк».

"Линкоры класса " Конго " считаются защитниками Японии . С ракетами SM-3 для защиты большей части страны от атаки баллистическими ракетами хватит всего двух из трех кораблей, которые обычно находятся в море", — пишет Мизоками.