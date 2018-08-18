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Новобранцы инженерной бригады ЦВО приведены к Военной присяге
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Новобранцы инженерной бригады ЦВО приведены к Военной присяге 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Все молодые солдаты прошли курс общевойсковой подготовки и выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова.
На плацу инженерной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Башкортостан, состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.
Торжественная церемония началась с поднятия Государственного флага Российской Федерации и выноса Боевого знамени бригады.
С принятием Военной присяги новобранцев поздравил командир соединения, с напутственными словами выступили ветераны и родители военнослужащих. К Военной присяге были приведены более 50 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках весенней призывной кампании.
Все молодые солдаты прошли курс общевойсковой подготовки и выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова.
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