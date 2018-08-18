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Войска РХБ защиты примут участие в МВТФ «Армия-2018»
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Войска РХБ защиты примут участие в МВТФ «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также специалисты войск примут участия в научно-деловой программе, которая будет включать 5 «круглых столов» на актуальные вопросы РХБ защиты войск и населения Российской Федерации.
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты примут участие во всех проводимых программах Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018».
В рамках статического показа в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл. ) войсками будет представлена экспозиция 21 современного образца специальной техники войск РХБ защиты.
Также специалисты войск примут участия в научно-деловой программе, которая будет включать 5 «круглых столов» на актуальные вопросы РХБ защиты войск и населения Российской Федерации.
В ходе демонстрационной программы на полигоне Алабино (Московская обл.) состоится показ возможностей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, действий огнеметного подразделения с использованием реактивных пехотных огнеметов РПО-А и дымовых машины ТДА-3.
С 21 по 26 августа состоится Международный военно-технический форум «Армия-2018», организатором которого выступает Минобороны Российской Федерации.
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