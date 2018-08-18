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«Королева Елизавета» отправился в первое плавание
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«Королева Елизавета» отправился в первое плавание 

News.ru 1 час назад
Крупнейший в истории Великобритании авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) отправится в свое первое плавание. Пунктом назначения судна станут США.
Британское Минобороны сообщило, что корабль является свидетельством национальной мощи страны, которым может гордится все население Альбиона.
По данным РИА Новости, первое плавание авианосца призвано укрепить отношения с вооруженными силами США.
Плавание из Портсмута в США займет 11 недель. За время пути корабля, предположительно, будет совершено около 500 взлетов и посадок.
К полноценной службе «Королева Елизавета» приступит в 2021 году.
Ранее News.ru разбирался в том, почему новейший авианосец Королевских ВМС может действовать только под защитой союзников.
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