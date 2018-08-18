«Королева Елизавета» отправился в первое плавание

Британское Минобороны сообщило, что корабль является свидетельством национальной мощи страны, которым может гордится все население Альбиона.

По данным РИА Новости, первое плавание авианосца призвано укрепить отношения с вооруженными силами США.

Плавание из Портсмута в США займет 11 недель. За время пути корабля, предположительно, будет совершено около 500 взлетов и посадок.

К полноценной службе «Королева Елизавета» приступит в 2021 году.

Ранее News.ru разбирался в том, почему новейший авианосец Королевских ВМС может действовать только под защитой союзников.