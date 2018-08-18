БМП «Армата» вооружили сверхзвуковыми ракетами 

Новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» получила новое вооружение. «Уралвагонзавод» установил на БМП боевой модуль АУ-220М с орудием калибра 57 мм, а также сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака».
Обновленная версия машины представлена в статической экспозиции военно-технического форума «Армия-2018», которая откроется в парке «Патриот» 21 августа, передает ТАСС.
АУ-220М разработан в ЦНИИ «Буревестник» и выполнен в виде дистанционно-управляемого артиллерийского модуля. Орудие имеет дальность стрельбы более 14 км. Кроме того, модуль усилен 7,62-миллиметровым пулеметом. Установка демонстрирует высокую точность стрельбы.
Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал о надежности унифицированных платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг».