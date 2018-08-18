Ещё
24 Во всех частях и соединениях РВСН пройдет слёт солдатских матерей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

24 Во всех частях и соединениях РВСН пройдет слёт солдатских матерей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание будет уделено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей.
25 и 26 августа во всех частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдет слет солдатских матерей.
Родители солдат проведут эти дни в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях, и в ходе повседневной деятельности. Их вниманию будут представлены техника и агрегаты, входящие в состав ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», машина обеспечения боевого дежурства, машина связи, БТР, также образцы современной техники БПДМ «Тайфун-М» и МДР «Листва», не имеющих аналогов в мире, на которых их сыновья будут нести службу.
Особое внимание будет уделено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей. В ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.
По инициативе родительских комитетов, слёты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы.
Данный слёт направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН.
Для встречи и размещения родителей из других регионов были предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.
ТК «Звезда»: последние новости
Большой десантный корабль США Carson City вошел в Черное море В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты Смертоносный «Чебурашка»: эксклюзивные кадры испытаний нового снаряда ДНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством47
Украина не вернет России многомиллионные долги601
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе101
Путин опоздал на свадьбу в Австрии65
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки25
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
07:55
Путин опоздал на свадьбу в Австрии
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
00:42
Британский флот испугался активности России в море
Войска Армия
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение