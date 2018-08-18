24 Во всех частях и соединениях РВСН пройдет слёт солдатских матерей

Особое внимание будет уделено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей.

25 и 26 августа во всех частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдет слет солдатских матерей.

Родители солдат проведут эти дни в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях, и в ходе повседневной деятельности. Их вниманию будут представлены техника и агрегаты, входящие в состав ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», машина обеспечения боевого дежурства, машина связи, БТР, также образцы современной техники БПДМ «Тайфун-М» и МДР «Листва», не имеющих аналогов в мире, на которых их сыновья будут нести службу.

Особое внимание будет уделено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей. В ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.

По инициативе родительских комитетов, слёты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы.

Данный слёт направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН.

Для встречи и размещения родителей из других регионов были предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.