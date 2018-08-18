Ещё
Артиллеристы в Кемеровской области выполнили стрельбу по малоразмерным целям из гаубиц «Мста-Б»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артиллеристы в Кемеровской области выполнили стрельбу по малоразмерным целям из гаубиц «Мста-Б» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
«Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующее окно здания, размером метр на метр.
Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе проведения занятий по огневой подготовке отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до 2000 м из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».
Перед расчетами стояла задача по уничтожению живой силы условного противника, укрывшейся в здании. «Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующее окно здания, размером метр на метр. При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации. При попадании в окно здания снаряд нанес максимальный урон по живой силе условного противника.
Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 км.
ТК «Звезда»: последние новости
Индийские военные прибыли в ЦВО на учения «Мирная миссия-2018» Опубликованы кадры захода корабля США Carson City в Черное море В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина не вернет России многомиллионные долги253
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе46
Умер Кофи Аннан47
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США
Раскрыта правда о смерти Меньшова6
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
00:42
Британский флот испугался активности России в море
Войска Армия
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
01:57
Третья попытка: «Механик Погодин» отбился от инспекции
В мире Статьи
01:57
Украина не вернет России многомиллионные долги
Оружие В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение