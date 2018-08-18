Артиллеристы в Кемеровской области выполнили стрельбу по малоразмерным целям из гаубиц «Мста-Б»

«Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующее окно здания, размером метр на метр.

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области , в ходе проведения занятий по огневой подготовке отработали стрельбу по малоразмерным целям на дистанции до 2000 м из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

Перед расчетами стояла задача по уничтожению живой силы условного противника, укрывшейся в здании. «Снайперская» стрельба из артиллерийских установок заключается в выполнении выстрела прямой наводкой в мишень, имитирующее окно здания, размером метр на метр. При отработке таких действий от расчетов гаубиц требовался высочайший уровень боевой подготовки, так как выполнение задачи осложняло не только расстояние до цели, но и баллистические и погодные особенности, которые влияют на точность выстрела. Наведение орудия выполнялось механическим способом без каких-либо автоматизированных систем и стабилизации. При попадании в окно здания снаряд нанес максимальный урон по живой силе условного противника.

Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 км.