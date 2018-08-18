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В Твери появился новый памятник самолету
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В Твери появился новый памятник самолету 

tvernews.ru 32 минуты назад
Фото: tvernews.ru
18 августа на празднике Дня военно-воздушного флота России в Мигалово торжественно открыли памятник самолету ИЛ-76, сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.
Ил-76 — первый российский военно-транспортный самолет с реактивными двигателями. Его начали серийно выпускать сорок лет назад, и до сих пор он считается одним из самых надежных самолетов военной авиации России. Он предназначен для транспортировки крупногабаритных грузов, десантирования боевой техники и личного состава.
ИЛ-76 впервые поднялся в воздух 25 марта 1971 года. В конструкции самолёта применено 180 изобретений, из них более 30 получили зарубежные патенты. На Ил-76 было установлено 25 мировых рекордов. В их числе — одиночный прыжок с высоты 15 760 метров, свободное падение до высоты 960 метров.
Аэродром в Мигалово — место базирования 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. 10 июня 2018 года здесь прошло празднование 75-летия формирований. О том, как это было, можно почитать здесь.
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