За пять лет на полигоне Прудбой в ЮВО подготовлено к службе в спецназе около 200 школьников Волгоградской области

В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя, прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости.

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершен курс военной подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы в частях специального назначения ЮВО.

В течение недели разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа провели с ребятами занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии.

В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя.

В рамках курса подростки прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости, результаты которых будут использованы при определении уровня годности для службы в частях специального назначения.

За 5 лет к службе в спецназе ЮВО на полигоне Прудбой было подготовлено около 200 будущих спецназовцев.