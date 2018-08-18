За пять лет на полигоне Прудбой в ЮВО подготовлено к службе в спецназе около 200 школьников Волгоградской области 

В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя, прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости.
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершен курс военной подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы в частях специального назначения ЮВО.
В течение недели разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа провели с ребятами занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии.
В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя.
В рамках курса подростки прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости, результаты которых будут использованы при определении уровня годности для службы в частях специального назначения.
За 5 лет к службе в спецназе ЮВО на полигоне Прудбой было подготовлено около 200 будущих спецназовцев.