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За пять лет на полигоне Прудбой в ЮВО подготовлено к службе в спецназе около 200 школьников Волгоградской области
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За пять лет на полигоне Прудбой в ЮВО подготовлено к службе в спецназе около 200 школьников Волгоградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя, прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости.
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершен курс военной подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы в частях специального назначения ЮВО.
В течение недели разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа провели с ребятами занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии.
В ходе практических занятий подростки освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя.
В рамках курса подростки прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости, результаты которых будут использованы при определении уровня годности для службы в частях специального назначения.
За 5 лет к службе в спецназе ЮВО на полигоне Прудбой было подготовлено около 200 будущих спецназовцев.
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