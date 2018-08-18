В Китае проверили двигательную систему будущей космической станции

ПЕКИН, 18 авг — РИА Новости . Китайские инженеры успешно протестировали двигательную систему двух лабораторных капсул будущей космической станции КНР , говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Строящаяся космическая станция Китая весом 66 тонн будет состоять из главной и двух лабораторных капсул. Ожидается, что основной модель будет запущен в 2020 году, а строительство самой станции завершится к 2022 году.

Двигательная система, которая была протестирована в Шанхае 31 июля, будет определять, смогут ли капсулы двигаться в космосе.

Инженеры спроектировали 36 двигателей для системы, из которых четыре будут регулировать операционную орбиту капсул, а остальные 32 — регулировать положение в полете. Каждый двигатель спроектирован так, что сможет функционировать минимум 15 лет.

Сообщается, что испытание длилось два часа, все двигатели и системы работали в штатном режиме, не произошло ни одной аварии. Эксперимент показал, что проектный вариант системы осуществим.