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Юнармейский отряд в Сочи принял участие в церемонии приведения к Военной присяге новобранцев зенитного ракетного соединения ЮВО
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Юнармейский отряд в Сочи принял участие в церемонии приведения к Военной присяге новобранцев зенитного ракетного соединения ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После проведения воинского ритуала юнармейцы и другие гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им показали современные казармы и солдатскую столовую, ознакомили с бытом военнослужащих.
Школьники Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» в Сочи приняли участие в торжественной церемонии приведения к Военной присяге крайней группы новобранцев зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО).
В присутствии родных и близких на плацу воинской части около 50 молодых военнослужащих с оружием в руках присягнули на верность своей Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг.
После проведения воинского ритуала юнармейцы и другие гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих.
По завершении мероприятия офицеры провели беседы с родителями новобранцев и ответили на вопросы, касающиеся порядка и условий прохождения военной службы.
До принятия присяги военнослужащие прошли начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и общие обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы.
В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке новобранцам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники, в том числе современного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
Всего в рамках весенней призывной кампании 2018 года в подразделения зенитного ракетного соединения прибыли свыше 200 новобранцев из различных субъектов РФ.
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