Юнармейский отряд в Сочи принял участие в церемонии приведения к Военной присяге новобранцев зенитного ракетного соединения ЮВО

После проведения воинского ритуала юнармейцы и другие гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им показали современные казармы и солдатскую столовую, ознакомили с бытом военнослужащих.

Школьники Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» в Сочи приняли участие в торжественной церемонии приведения к Военной присяге крайней группы новобранцев зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО).

В присутствии родных и близких на плацу воинской части около 50 молодых военнослужащих с оружием в руках присягнули на верность своей Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг.

После проведения воинского ритуала юнармейцы и другие гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих.

По завершении мероприятия офицеры провели беседы с родителями новобранцев и ответили на вопросы, касающиеся порядка и условий прохождения военной службы.

До принятия присяги военнослужащие прошли начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и общие обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке новобранцам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники, в том числе современного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».