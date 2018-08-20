В части ЮВО поступила новая версия зенитного комплекса «Тунгуска»

В подразделения Южного военного округа поступили новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска-М1». Они способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 18 километров, тогда как прежние образцы комплекса «видели» лишь на десять километров.

"Комплекс обеспечивает обнаружение, распознавание, сопровождение и последующее уничтожение разнообразных типов воздушных целей: вертолетов, самолетов тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников", — говорится в официальном сообщении военного ведомства . Кроме того, «Тунгуска-М1» может эффективно бороться с наземными и надводными целями, а также поражать объекты, которые сбрасываются на парашютах.

Вооружение модернизированного комплекса включает два 30-мм зенитных двуствольных автомата со скорострельностью — около пяти тысяч выстрелов в минуту, и восемь зенитных управляемых ракет с радиусом действия до 10 километров.

Новая модификация комплекса «Тунгуска-М1» отличается полностью автоматизированным процессом наведения ракет на цель и обмена информацией с батарейным командным пунктом. В самой ракете лазерный неконтактный датчик цели заменен на радиолокационный, что положительно сказалось на поражении крылатых ракет.

По мнению военных, после модернизации эффективность ЗПРК «Тунгуска-М1» по сравнению с предыдущими версиями комплекса выросла в 1,5 раза.