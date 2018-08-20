Ещё
Новый зенитный комплекс «Тунгуска» поступил на вооружение Южного военного округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый зенитный комплекс «Тунгуска» поступил на вооружение Южного военного округа 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Все для Вас
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Модернизированный зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1» поступил на вооружение соединения Южного военного окуга (ЮВО) в Волгоградской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба округа.
"ЗПРК «Тунгуска-М1» — способен обнаруживать цели до 18 км, предназначен для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей, как на марше, так и во время боевых действий", — рассказали в пресс-службе.
Комплекс вооружен двумя зенитными двуствольными автоматами калибра 30 мм со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту и восьмью зенитными управляемыми ракетами дальностью действия до 10 км.
"Тунгуска-М1" способна обнаружить, опознать, взять на сопровождение и уничтожить такие типы воздушных целей, как вертолеты, самолеты тактической авиации, крылатые ракеты и беспилотники. Она предназначена для борьбы с надводными и наземными целями, а также с объектами, которые сбрасываются на парашютах.
ТАСС: последние новости
В Киеве установка "Бук" после репетиции парада ко Дню независимости врезалась в здание Фрегат "Адмирал Макаров" отправился к месту базирования на Черноморский флот Военные ЗВО провели стрельбы снарядами "Краснополь" в ходе российско-сербских учений
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайские истребители перебросили под Челябинск51
В Киеве объяснили «украинское предательство» США599
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США341
С супругой Мягкова случилось несчастье
«Голая» Волочкова на пляже вызвала недоумение128
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
04:50
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение