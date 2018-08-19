Крайняя группа новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии приведена к военной присяге

С принятием военной присяги военнослужащих поздравили командир соединения полковник Игорь Егоров , родители и приглашенные гости.

Сегодня в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге крайней группы новобранцев, отобранных в рамках весеннего призыва.

Молодые люди были призваны военными комиссариатами Ставропольского и Краснодарского краев, Чувашской Республики Республик Мордовия и Марий Эл. С призывных пунктов они прибыли в воинскую часть железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.

Ранее в течении месяца на полигоне Гудаута новобранцы осваивали обязательную начальную общевойсковую подготовку — изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.

С принятием военной присяги военнослужащих поздравили командир соединения полковник Игорь Егоров, родители и приглашенные гости. Церемония завершилась прохождением личным составом торжественным маршем и концертом военного оркестра.

В военной базе в городе Гудаута созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдат разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, а также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.

Всего в мероприятии приняли участие до 300 человек, в их числе около 50 новобранцев.

Справочно:

До осеннего призыва 2017 года новобранцы военной базы из сборных пунктов военкоматов России сначала прибывали в воинскую часть в Майкопе , где в течение месяца проходили курс общевойсковой подготовки и там приводились к военной присяге, только после чего прибывали на место службы в Абхазию.

В прошлом году командующий войсками ЮВО Герой России генерал-полковник Александр Дворников принял решение приводить новобранцев к военной присяге на территории военной базы в Абхазии, чтобы молодые солдаты быстрее адаптировались и вливались в боевую подготовку своих подразделений.

3 декабря 2017 года в российской военной базе в Абхазии состоялось первое торжественное приведение к военной присяге новобранцев.