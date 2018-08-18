Экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» дважды принимал участие в дальних походах в Северо-Восточную Атлантику и в Средиземное море.

Сегодня экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков» провел учения в Баренцевом море, в ходе которых выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским целям. Были задействованы расчеты артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630. Они отрабатывали действия по ведению боя с надводными кораблями «противника», а также поражения быстродвижущихся малоразмерных целей и плавающих морских мин.

Учения продлятся несколько дней. В ходе них экипаж корабля отработает действия по формированию минного заграждения, по противолодочной и противовоздушной обороне. Перед выходом эсминца в море его экипаж прошел всестороннюю подготовку на базе.

Моряки-североморцы отрабатывали действия по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря, выполняли мероприятия противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки, отрабатывали действия в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения, а также ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.