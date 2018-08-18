Порошенко освободил оборонные предприятия Украины от долгов перед Россией

Документ запрещает принудительно исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором выступили российские организации или их дочерние компании, а должником — предприятия украинского ОПК, внесенные в перечень стратегических объектов.

По оценкам авторов законопроекта, объем задолженности по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией, включая пени и проценты, составляет около 3,8 миллиардов гривен или 145 миллионов долларов (около 9,7 миллиардов рублей).