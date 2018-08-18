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Порошенко освободил оборонные предприятия Украины от долгов перед Россией
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Порошенко освободил оборонные предприятия Украины от долгов перед Россией 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, освобождающий предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), участников государственного концерна «Укроборонпром», от уплаты долгов компаниям из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Украины.
Документ запрещает принудительно исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором выступили российские организации или их дочерние компании, а должником — предприятия украинского ОПК, внесенные в перечень стратегических объектов.
По оценкам авторов законопроекта, объем задолженности по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией, включая пени и проценты, составляет около 3,8 миллиардов гривен или 145 миллионов долларов (около 9,7 миллиардов рублей).
По данным агентства, в состав концерна «Укроборонпром» входят более 130 предприятий. В 2014 году Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В 2015-м украинское правительство разорвало действующее с 1993 года соглашение с Россией в сфере ВТС. В 2017 году кабинет министров Украины расторг межправительственные соглашения с Россией от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны и порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения.
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