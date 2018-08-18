В Севастополе провели чемпионат Черноморского флота по гребле на ялах

В этом году победителем соревнований стала команда отдельного батальона морской пехоты, второе и третье место заняли военнослужащие морской авиации и соединения надводных кораблей соответственно.

В акватории Севастопольской бухты состоялся чемпионат Черноморского флота по гребле на шестивёсельных ялах.

Мероприятие проводилось в рамках 89-й спартакиады Черноморского флота, где одним из 12-ти видов спорта является гонка на шлюпках.

В соревнованиях участвовало 14 команд, сформированных из экипажей кораблей и воинских частей Черноморского флота, каждая команда состояла из 6-ти гребцов и одного рулевого.

Экипажи стартовали от памятника Затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА.

В этом году победителем чемпионата стала команда отдельного батальона морской пехоты, второе и третье место заняли военнослужащие морской авиации и соединения надводных кораблей соответственно.

Организатором шлюпочной регаты на шестивёсельных ялах по традиции стал отдел по физической подготовке Черноморского флота и яхт-клуб спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА.