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В Севастополе провели чемпионат Черноморского флота по гребле на ялах
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В Севастополе провели чемпионат Черноморского флота по гребле на ялах 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году победителем соревнований стала команда отдельного батальона морской пехоты, второе и третье место заняли военнослужащие морской авиации и соединения надводных кораблей соответственно.
В акватории Севастопольской бухты состоялся чемпионат Черноморского флота по гребле на шестивёсельных ялах.
Мероприятие проводилось в рамках 89-й спартакиады Черноморского флота, где одним из 12-ти видов спорта является гонка на шлюпках.
В соревнованиях участвовало 14 команд, сформированных из экипажей кораблей и воинских частей Черноморского флота, каждая команда состояла из 6-ти гребцов и одного рулевого.
Экипажи стартовали от памятника Затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА.
В этом году победителем чемпионата стала команда отдельного батальона морской пехоты, второе и третье место заняли военнослужащие морской авиации и соединения надводных кораблей соответственно.
Организатором шлюпочной регаты на шестивёсельных ялах по традиции стал отдел по физической подготовке Черноморского флота и яхт-клуб спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА.
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