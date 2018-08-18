Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства

МОСКВА , 18 авг — РИА Новости . Эсминец ВМС Ирана впервые был оборудован корабельным зенитным артиллерийским комплексом, предназначенным для борьбы с противокорабельными ракетами, собственного производства, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

По словам Ханзади, комплекс Kamand относится к системе оружия ближнего боя (CIWS), которая способна поразить цель с расстояния двух километров со скорострельностью от четырех до семи тысяч выстрелов в минуту.

Он отметил, что теперь систему установят на судах, которые проводят операции вдали от берегов.