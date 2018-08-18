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Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства
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Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эсминец ВМС Ирана впервые был оборудован корабельным зенитным артиллерийским комплексом, предназначенным для борьбы с противокорабельными ракетами, собственного производства, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС контр-адмирала Хоссейна Ханзади.
По словам Ханзади, комплекс Kamand относится к системе оружия ближнего боя (CIWS), которая способна поразить цель с расстояния двух километров со скорострельностью от четырех до семи тысяч выстрелов в минуту.
Он отметил, что теперь систему установят на судах, которые проводят операции вдали от берегов.
Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщало, что министр обороны Ирана Амир Хатами представил баллистическую ракету типа «Фатех» нового поколения, способную уклоняться от радаров и достигать цели с повышенной точностью.
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