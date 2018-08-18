Как американцы планируют охотиться за российскими подводными лодками

Несколько месяцев назад издание Popular Mechanics забило тревогу: российский подводный флот по количеству субмарин превысил американский — 72 против 71. Адмиралы ВМС США называют подлодки, которыми обладает Москва , одной из главных угроз безопасности страны. Как американцы планируют охотиться на наши субмарины?

Охотник за подлодками

Одно из преимуществ подводных лодок — их скрытность. Найти их гораздо сложнее, чем корабли. Особенно это касается новейших российских стратегических ракетоносцев «Борей», шумность которых, как утверждают разработчики, снижена в пять раз по сравнению с прошлым поколением субмарин. Это значит, что ракетоносец может появиться где угодно и в любой момент.

Но даже «Бореи» вряд ли уйдут от глаз «Морского охотника» (Sea Hunter). Этот 40-метровый надводный беспилотник может развивать скорость до 50 километров в час и ходить на расстояние до 10 тысяч миль, пребывая в автономном режиме до 70 суток. Поставленную задачу беспилотник способен выполнять даже при семибалльном волнении шестиметровых волнах.

"Охотник" не обладает никаким вооружением, его задача — поиск вражеских субмарин. Для этого он оборудован радиолокатором, активным и пассивным сонарами, буксируемой антенной. Беспилотник способен не только обнаружить подлодку, но и определить ее тип.

Бороздя морские просторы, Sea Hunter выслеживает субмарины и при их обнаружении мгновенно передает координаты «охотникам», обладающим ракетами и торпедами — надводным кораблям, самолетам морской авиации. При этом уничтожать Sea Hunter — себе дороже, поскольку таким образом подлодка выдаст свое местоположение.

Первый «Морской охотник» был передан ВМС США в феврале этого года. Планируется, что в скором времени на оснащении флота появится другие такие беспилотники.

Повелитель морей

Передает информацию «Морской охотник» в том числе самолету «Посейдон», который разработан специально для уничтожения подводных лодок. На вооружении американских ВМС он состоит с 2013 года. Способен развиваться максимальную скорость до 907 километров в час, а средняя скорость при патрулировании — 333 км/ч.

"Посейдон" оснащен новейшими системами радиотехнической разведки, осуществляющими картографирование местности, позволяющими обнаруживать вражеские субмарины на их перископной глубине.

Вооружение у самолета солидное: он способен нести до девяти тонн свободнопадающих и глубинных бомб, а также торпед. Главное его оружие — ракета «Гарпун», предназначенная для уничтожения всплывших подводных лодок.

Кстати говоря, в декабре прошлого года американцы начали восстанавливать базу в Северной Атлантике, в Исландии . Для слежки за российскими подлодками будут использоваться в том числе «Посейдоны». В этом же регионе будет действовать возрожденный в мае 2018 года Второй флот США.

Система «Иджис»

Не меньших хлопот могут доставить российским подлодкам эсминцы и крейсера с ракетным вооружением, системой «Иджис» и сонарами SQQ-89 с буксируемой гидроакустической станцией. Основной противолодочной ракетой американских эсминцев и подлодок является «Асрок». Ракета запускается с корабля, входит в воду, а затем самостоятельно начинает поиск цели.

Огромный плюс «Иджис» в том, что система создает целую сеть из кораблей, которые мгновенно обмениваются информацией. Та, в свою очередь, обрабатывается автоматизированной системой управления. Плюс к этой системе подключена морская авиация. Комплексное взаимодействие подразделений — огромное подспорье в деле борьбы с такими коварными врагами, как подлодки.

Кстати говоря, американцы утверждают, что от их гидроакустических станций трудно будет уйти даже новейшим российским ракетоносцам типа «Борей». Несмотря на то, что эти субмарины созданы с применением стелс-материалов, заглушить атомную турбину нельзя, поэтому опасность обнаружения американскими эсминцами сохраняется.

Убийцы субмарин

Охотиться за российскими подводными лодками призваны многоцелевые субмарины. Сейчас на вооружении американского флот состоит 56 таких подводных лодок.

Из них 39 проекта «Лос-Анджелес», оснащенные ракетами «Гарпун» и «Томагавк» — от 12 до 20 штук. «Гарпун», кстати говоря, достаточно малогабаритная ракета, но при своих небольших размерах несет осколочно-фугасную часть весом 225 килограммов, которая способна поражать цели на расстоянии до 220 километров.

В настоящее время американцы делают акцент на многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения — «Вирджиния» и «Сивулф». Последняя имеет колоссальный запас ракет — 50 штук. На вооружении те же «Гарпуны» и «Томагавки». Для сравнения, основной конкурент «Сивулфа» — российская АПЛ «Ясень» — несет до 40 ракет «Калибр».

Что касается «Вирджинии», то ее неоспоримым преимуществом является тишина хода и улучшенная гидролокационная станция. Подлодка способна скрытно подойти к противнику и нанести удар. На вооружении — 12 «Томагавков» и 26 торпед.

Правда, эксперты отмечают, что если игра в «подводные кошки-мышки» с «Ясенем» или более ранними отечественными сериями подлодок еще может быть успешной, то «Борей» многоцелевым американским АПЛ может оказаться не по зубам: благодаря уже упомянутым стелс-технологиям в обшивке корпуса, а также новому водометному движителю российский крейсер способен создать немало головной боли для вражеских субмарин.